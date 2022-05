Made in Sud, anche Lorella Boccia è positiva al Covid

Made in Sud perde ancora pezzi. La conduttrice Lorella Boccia, infatti, è risultata positiva al Covid. Dopo Clementino anche la ballerina di Torre Annunziata dovrà assentarsi. Come la scorsa settimana, anche in questo caso a sostituire il conduttore mancante dovrebbe essere l’ospite fisso Maurizio Casagrande. Insomma, un po’ di confusione in queste settimane sul palco del programma di RaiDue.

L’annuncio è arrivato dalla stessa Boccia che, via social, tranquillizza i suoi followers. “Ciao a tutti ragazzi, volevo dirvi che questa settimana non sarò sul palco di Made in Sud perché purtroppo sono risultata positiva. Speravo di negativizzarmi in tempo, invece non è stato così. Sono risultata positiva martedì mattina. I primi giorni sono stati tremendi, ma adesso sto molto bene, quindi non vedo l’ora di tornare. Grazie a tutti per i messaggi, sia qui che in privato”.