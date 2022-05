In lutto la diocesi di Teggiano-Policastro, nel Salernitano, per la scomparsa del parroco don Tonino Cetrangolo stroncato dal Covid. Il parroco, 56 anni, era ricoverato da diversi giorni presso il Covid Center Hospital di Agropoli. Nelle ultime ore le sue condizioni sono peggiorate e ieri mattina il suo cuore non ha retto. Don Tonino Cetrangolo, soffriva di altre patologie pregresse, da circa 12 anni reggeva la parrocchia dell’Immacolata di Scario, frazione marina di San Giovanni a Piro.

Le parole del Sindaco

“Siamo tutti addolorati e increduli. Don Tonino era ricoverato da molti giorni, ha superato tante battaglie e credevamo riuscisse a superare anche questa. Ci stringiamo al dolore dei suoi familiari”.