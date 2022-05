Restano ricoverati in gravi condizioni i due minorenni accoltellati ieri pomeriggio a Napoli, sugli scogli di Marechiaro, dopo una lite con un gruppo di coetanei. Secondo la ricostruzione pubblicata oggi da “Il Mattino”, i due giovanissimi potrebbero aver voluto difendere alcune ragazzine. Erano nel loro gruppo e sono finite sotto sguardi e ammiccamenti di un’altra comitiva. Sono volate parole grosse, spintoni, poi qualcuno ha estratto i coltelli. A prestare i primi soccorsi ai feriti sono stati i ristoratori della zona, che hanno visto i due minorenni – 17 anni e 16 anni – insanguinati chiedere aiuto. In ospedale sono stati sottoposti a intervento chirurgico: per loro la prognosi resta riservata. Sull’episodio indaga la Polizia di Stato.

Ancora una maxi-rissa tra minori, dunque, e che sfocia in un’aggressione a coltellate. Episodi che purtroppo si ripetono con tragica sequenza. I due giovanissimi dovrebbero farcela ma hanno rischiato molto.