Un uomo di 41 anni, incensurato di Arzano trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli di Posillipo intorno all’una di notte. L’uomo presentava ferite probabilmente dovute a un coltello. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli e del nucleo radiomobile di Napoli. Secondo una sommaria ricostruzione ancora da verificare il quarantunenne avrebbe litigato in via Petrarca con un uomo in scooter. Durante la discussione, probabilmente riconducibile a questioni di viabilita’, sarebbe rimasto colpito. La vittima è dimessa con 8 giorni di prognosi per “ferite da arma bianca a emitorace, dorso e spalla destra. Trauma contusivo mano destra. Ferita escoriata avambraccio sinistro”. I carabinieri indagano per chiarire la dinamica e individuare la persona che avrebbe inferto le coltellate.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno invece arrestato per rapina un 27enne e un 25enne di origini algerine. Secondo le ricostruzioni, i due hanno rubato marsupio e cellulare a due persone in via Caracciolo e sono fuggiti. Le vittime, insieme a due amici, li hanno rincorsi e poi bloccati, dando via a una violenta colluttazione. Una pattuglia è attirata da alcuni passanti ed è intervenuta. Per una delle vittime è stata chiamata un’ambulanza e i medici dell’ospedale San Paolo di Napoli hanno prescritto 7 i giorni di prognosi. I due rapinatori sono stati portati in carcere, dove sono in attesa di giudizio.