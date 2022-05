“Riportare l’Espresso a essere il piu’ grande settimanale italiano”. Cosi’ l’editore del settimanale Danilo Iervolino parla dei suoi obiettivi imprenditoriali nel settore dell’editoria. Lo fa a margine della celebrazione dei 130 anni dalla fondazione del quotidiano Il Mattino, che per Iervolino rappresenta “un esempio di transizione digitale ben fatta”. “Oggi si legge di piu’, non il cartaceo ma il digitale – rileva l’imprenditore – i giornali hanno cambiato pelle, diventando dei portali in cui si cerca l’informazione. Progetti educativi di approfondimento e anche di intrattenimento. Daro’ il mio contributo in ambito tecnologico, sperando di riportare l’Espresso a essere il piu’ grande settimanale italiano”.

Sul calcio dice: “Per l’anno prossimo, l’obiettivo e’ avere una permanenza tranquilla e quanto piu’ duratura possibile in Serie A. Stiamo pensando a una squadra soprattutto di giovani, ma anche di persone di esperienza”. Cosi’ il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino. Quanto all’ipotesi di un ingaggio di Edinson Cavani, Iervolino la definisce “una suggestione venuta quasi come un sogno”. “E’ ambito dalle squadre piu’ importanti d’Europa – aggiunge – vuole giocare la Champions. Pero’ le porte della Salernitana comunque restano aperte perche’ per me e’ un giocatore straordinario”