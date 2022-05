Incivili alla gogna social: online le foto di chi abbandona i rifiuti

«Gogna mediatica» per un abitante di Casamicciola, uno dei sei Comuni dell’isola di Ischia. L’amministrazione lo ha ripreso attraverso le videocamere di sorveglianza mentre, da un furgoncino rosso, abbandonava dei rifiuti in una area verde. Qualche giorno fa, il 14 maggio, ha deciso di pubblicare sui social le immagini dello sversamento. Il volto del trasgressore non è visibile, ma molti residenti lo hanno riconosciuto dall’automezzo; il Comune ovviamente è in possesso del numero di targa e assicura, in un post, che «l’autore del gesto di assoluta inciviltà sarà sanzionato ai sensi di legge, come tutti coloro che si macchiano di episodi del genere».

Ora il sindaco Giovan Battista Castagna annuncia infatti che «su certi fenomeni di malcostume è davvero arrivata l’ora della tolleranza zero». Da qui la scelta di pubblicare le foto, che – ricorda Castagna – «rientra in una più ampia strategia amministrativa». Il Comune installerà ancora altre telecamere e, soprattutto, sta rafforzando l’organico dei vigili urbani, «in modo da poter controllare in modo sempre più assiduo il territorio, verificando minuziosamente le immagini che vengono riprese».