Incidente sulla Variante in Campania, Suv si ribalta: donna in ospedale

Un suv si è ribaltato in tarda serata lungo la Variante 7 bis di Avellino. I vigili del fuoco del comando provinciale irpino sono intervenuti poco dopo il carcere, nel territorio del comune di Avellino, per un incidente stradale che ha visto coinvolte tre autovetture. Una vettura di è capovolta. A bordo di questa auto una donna di 59 anni di Montemarano, rimasta bloccata nell’abitacolo, e dopo averla estratta è stata affidata ai sanitari del 118 che ne hanno disposto trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. Disagi alla circolazione.

Ancora sangue sulle strade della Campania. Nella notte a Baia e Latina nel Casertano è morto un 17enne. Era alla guida dell’auto dei genitori senza patente, quando si è scontrato contro un cinghiale. Anche l’animale è morto, mentre l’amico che era con lui è gravemente ferito.