Incidente mortale su lavoro ad Ariano Irpino. Ha perso la vita un imprenditore edile del posto di 53 anni. L’uomo è finito travolto da un muro che era stato appena realizzato. Indagano i carabinieri per verificare le cause del crollo e per accertare il rispetto delle norme di sicurezza all’interno del cantiere. I lavori stavano interessando una villetta in località Spillo di Ariano Irpino. Ai vigili del fuoco del comando provinciale il compito di recuperare la salma e di mettere in sicurezza l’area. Sotto choc gli operai che erano presenti sul posto al momento del dramma.

Ennesima dramma sul lavoro, dunque, che stavolta coinvolge l’Irpinia. Ormai è lunghissima la lista delle morti bianche. Indagheranno le forze dell’ordine provare a chiarire la dinamica del sinistro.