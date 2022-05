Il cuore di Ottaviano, raccolta fondi per il piccolo Raffaele affetto da una malattia rara

Ottaviano e solidarietà per il piccolo Raffaele. Già finora raccolti, sulla piattaforma GoFundMe, 2.500 euro circa per l’acquisto di un mezzo adatto ai suoi spostamenti. “Raffaele – scrive Gennaro Bruzzano sul sito di crowdfunding – è un bambino di cinque anni affetto da una malattia rara che lo costringe a usare una seduta posturale, tipo sedia a rotelle, ma con un peso nettamente superiore”. “Crescendo – racconta – il suo trasporto in un auto di uso comune non è più possibile e pertanto necessitiamo di un’auto con pianale ribassato, che renderebbe più facile lo spostamento”.

L’obiettivo prefissato è di 20mila euro ma la macchina della solidarietà si sta muovendo, forte di decine di donazioni. La raccolta fondi si trova link https://gf.me/v/c/4srp/acquisto-nuova-auto-con-pianale-ribassato. Qui è possibile donare.