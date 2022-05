Prende tre paia di scarpe da uno scaffale e le mette nella borsa. Poi spedita si dirige alla cassa ma scatta l’allarme del sistema anti taccheggio. Cosi’ per una giovane studentessa incensurata sono scattate le manette. Ora si trova ai domiciliari con l’accusa di furto. E’ accaduto in un megastore di via Toledo, a Napoli. La donna, 26 anni, e’ finita bloccata dai carabinieri allertati dal personale di vigilanza del negozio. Da chiarire il motivo per cui la giovane donna, incensurata, abbia deciso di macchiarsi di un furto simile. Adesso sarà giudicata per il reato che le è contestato dalle forze dell’ordine.

Sempre a Napoli, inoltre, un cittadino peruviano di 47 anni e’ stato ferito alla testa la scorsa notte in piazza Garibaldi, a Napoli. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, e’ stato colpito con un coltello. Il 47enne si e’ presentato all’ospedale “Vecchio Pellegrini”, dove e’ stato medicato. Guarira’ in dieci giorni. I motivi dell’aggressione forse da parte di alcuni extracomunitari sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia Napoli Centro Dimesso dall’ospedale, e’ stato denunciato dai Carabinieri per trattenimento irregolare sul territorio italiano. Continuano le indagini per chiarire la dinamica.