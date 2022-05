A Somma Vesuviana i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per tentato furto aggravato in concorso il 26enne già noto alle forze dell’ordine Davide Coppola di Sant’Anastasia e un 18enne incensurato di Cercola. I militari hanno sorpreso i due insieme ad un’altra persona – poi fuggita – in via Cavour mentre tentavano di rubare un’auto in sosta. Fermati e perquisiti, sono trovati in possesso di vari attrezzi atti allo scasso. Gli arrestati sono in attesa di giudizio per i reati che gli sono contestati

Tentato furto anche Pollena Trocchia. I Carabinieri della Tenenza di Cercola hanno arrestato per furto aggravato tre cittadini georgiani. I militari – allertati dal 112 – sono intervenuti nell’esercizio commerciale Gescal di via Guindazzi. Qui hanno sorpreso i tre mentre erano impegnati a trasportare alcune bottiglie di liquore ed altra merce per un valore complessivo di 400 euro. La refurtiva è restituita al legittimo proprietario mentre sono sequestrati gli arnesi per commettere il reato che i militari hanno rinvenuto addosso ai 3 e nel mezzo in cui viaggiavano. Gli arrestati – hanno 33, 23 e 21 anni – sono in attesa di giudizio.