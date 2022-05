Aggressione ad un autista diAir Campania, brutalmente picchiato da un ragazzo di venti anni sulla linea Benevento-Avellino. Su segnalazione di un passeggero che aveva invitato il giovane a spegnere la sigaretta, l’autista è intervenuto. Ma lo ha prima insultato e poi, dopo aver chiesto al telefono l’intervento dei carabinieri, è finito colpito da pugni e schiaffi. Il bus è fermato in pieno centro di Avellino dai militari che hanno proceduto alla identificazione dell’aggressore e alla sua denuncia. L’autista ha subito escoriazioni al volto con una prognosi di cinque giorni.

Ancora aggressioni ai danni degli autisti, succede ormai da troppo tempo ed in troppe città. Appena provano a fare rispettare le regole rischiano di finire nel mirino dei violenti. Come accaduto in questo caso.