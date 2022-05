Follia nei Paesi Vesuviani: «Ho ucciso mia madre». Ma aveva inventato tutto

È uscita in strada con le mani sporche di sangue, perché si era tagliata le vene. Ha urlato: «Ho ucciso mia madre», terrorizzando i passanti. Una donna di 58 anni ha messo in subbuglio via Raiola a Castellammare di Stabia. Soccorsa d’urgenza dai commercianti del posto, è portata di corsa al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo. Nel frattempo, la polizia è andata a casa sua a verificare cosa fosse accaduto. La donna vive sola e non ha ucciso nessuno. Ma quelle mani sporche di sangue hanno creato uno shock nel centro stabiese. La sventurata ha tentato il suicidio e non c’era alcun tentativo di omicidio della madre.

La 58enne soffre di problemi psichici ed è già sottoposta ad una terapia medica. Gli agenti di polizia del commissariato hanno chiuso il caso in poco tempo. Resta il dramma della vittima del tentato suicidio ora in cura al pronto soccorso del San Leonardo.