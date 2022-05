Un sabato ad alta tensione in una classe di un istituto di Sarno. Un professore, per cause ancora non chiare, avrebbe inveito in aula contro i propri studenti. Loro hanno raccontato che il docente avrebbe detto frasi molto pesanti. “Dovete prendere tutti il Covid, dovete fare la fine dell’Ucraina”. Attimi di preoccupazione tra i giovanissimi che chiaramente sono rimasti stupiti dal comportamento ancora tutto da verificare nei dettagli. Il professore avrebbe anche sparso del liquido disinfettante sui banchi, facendolo finire anche su alcuni allievi.

Gli studenti, scossi per l’accaduto, hanno chiamato i genitori con i cellulari, inviando loro anche messaggi di allarme. In aula è intervenuta la preside e anche la polizia che ha raccolto le testimonianze dei ragazzi. Il professore si sarebbe allontanato, dopo aver dato in escandescenza, lasciando un biglietto. Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine.