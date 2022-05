Si è reso necessario l’intervento dei carabinieri per sedare una lite fra madre e figlio in via Trieste a Scafati. Il fatto – secondo quanto riporta il Mattino – è accaduto nella serata di sabato. La lite fra la madre 60enne ed il figlio 30enne, che sarebbe affetto da problemi psichici, è degenerata tanto da richiamare l’attenzione dei vicini, che hanno chiamato gli uomini dell’Arma affinché intervenissero. Al culmine dell’alterco, il figlio avrebbe dato un morso alla madre per fortuna senza conseguenze. I carabinieri, dopo aver identificato i due, hanno segnalato l’accaduto ai servizi sociali comunali.

Continuano le aggressioni, dunque, di carattere familiare. Episodi sempre più purtroppo in ascesa. Veri e propri drammi familiari che culminano spesso in momenti di tensioni di questo tipo con l’arrivo delle forze dell’ordine.