Festa di San Michele a Ottaviano: arriva anche il ministro Di Maio

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio domani mattina sarà a Ottaviano in occasione della festa di San Michele e del tradizionale volo degli Angeli. Dalle 11 sarà nella chiesa di San Michele poi si sposterà a piedi per seguire io volo degli Angeli nelle piazze vicine. È possibile parcheggiare lungo via Cesare Ottaviano Augusto. “Ecco il programma dei festeggiamenti in onore di San Michele, che si terranno domenica 8 maggio. Le incertezze legate all’emergenza sanitaria ci hanno impedito di organizzare i festeggiamenti come negli anni passati. Non dimentichiamo che fino a poche settimane fa avevamo forti limitazioni, tolte gradualmente dal governo a cominciare da aprile. I tempi erano troppo stretti per allestire un’organizzazione importante, come del resto sempre è stato fatto in passato, programmando investimenti che, quest’anno, non erano possibili”. A farlo sapere è il sindaco Luca Capasso.

“Gli eventi saranno trasmessi sulle pagine social del sindaco, dell’assessorato agli spettacoli e del Comitato Festa. Godiamoci questa domenica insieme, chiediamo al nostro Santo di proteggerci sempre e guardiamo al futuro. Grazie all’assessore agli eventi Biagio Simonetti e al Comitato Festa presieduto da Lello Moccia per l’organizzazione. San Michele benedica Ottaviano”.