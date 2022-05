Ferrovie dello Stato: più di 20mila assunzioni

Lavoro e rilancio del Mezzogiorno. Per utilizzare al meglio l’occasione del Pnrr, ma non solo. Sono stati questi i temi economici al centro della seconda giornata del «Forum in Masseria» organizzato da Bruno Vespa a Manduria (Taranto) nel relais Li Reni. Alla quale hanno partecipato — oltre ai leader politici Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia, e Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente Anci. Anche l’ad di Invimit Giovanna Della Posta, l’ad di Ita Fabio Lazzerini. E ancora l’ad di Leonardo Alessandro Profumo, il presidente di Tim Salvatore Rossi, l’ad di Ntt Data Walter Ruffinoni, l’ad di Enav Paolo Simioni e Gianpiero Strisciuglio, ad Mercitalia logistics di Fs Italiane.