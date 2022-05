Ferrovie dello Stato cerca dipendenti, profili per laureati e diplomati – IL LINK

Quelle di Ferrovie dello Stato sono tutte proposte davvero interessanti, che potrebbero essere l’occasione, soprattutto per i giovani laureati, di fare carriera. La società per azioni, completamente italiana, è una della realtà lavorative più importanti nel nostro paese.

La società ha bisogno di diverse figure molto differenti tra loro che di seguito riporteremo per ordine di scadenza di candidatura. Attualmente, il grande marchio necessita di Bim Specialist. Per una simile mansione è richiesto anche il solo diploma di Istituto Tecnico per Geometri oppure la Laurea in Architettura o Ingegneria Civile o Edile. La sede di lavoro è Roma e c’è tempo di candidarsi entro il 22 maggio 2022. La seconda figura richiesta è quella di Progettista Strutture e Computista. In tal caso, è necessario essere in possesso di una Laurea Magistrale in Ingegneria Civile oppure Area Ingegneria Civile e Ambientale. Ancora una volta, la sede di lavoro è la città eterna è la candidatura scade il 22 maggio 2022.

I profili

Poi, c’è posto anche per Progettista Impianti Elettrici. Costui o costei deve possedere una Laurea Magistrale nell’Area Ingegneria Industriale o in Ingegneria dell’Informazione. Roma è il luogo di lavoro, ma cambia la data di scadenza della candidatura: c’è tempo fino al 23 maggio 2022. Si ha bisogno anche di Progettista Strutture avente la Laurea Magistrale in Ingegneria Civile, con specializzazione in Strutture. In tal caso, cambia il luogo di lavoro, che è la città di Brescia, e c’è tempo per candidarsi entro il 24 maggio 2022. Poi, si cercano anche dei Product Designer. Per una simile mansione è necessaria una Laurea in Architettura, Design oppure Economia. È bene accetto anche il Diploma accademico di 1° livello dell’Istituto Europeo di Design. La sede è la città Roma ed il 25 maggio 2022 è l’ultimo giorno per candidarsi.

Altra figura richiesta da Ferrovie dello Stato è lo Specialista Gestione Contratti Servizi Ambientali. Per tale ruolo è prevista una Laurea in Ingegneria, la sede di impiego è Roma e l’ultimo giorno per candidarsi è il 25 maggio 2022. Poi, si cercano anche degli Junior Auditor aventi una Laurea Magistrale in Ingegneria oppure Economia o Giurisprudenza. I neoassunti lavoreranno a Roma e si possono presentare le candidature entro il 27 maggio 2022. Si cerca, ancora, un Progettista Segnalamento/Telecomunicazioni Junior. Laurea prevista è di tipo Magistrale nell’Area Ingegneria Industriale o Ingegneria dell’Informazione o Ingegneria delle Telecomunicazioni. La città di lavoro è Genova e ci si può candidare entro il 29 maggio 2022.

Gli altri

Il penultimo ruolo richiesto è quello di Specialista Attuazione Normativa Ue e Aiuti di Stato. Ovviamente, come nei precedenti casi, si cercano candidati con Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in Giurisprudenza e Master in Studi Europei o Diritto dell’Unione Europea. Ancora una volta la città di lavoro è la capitale, mentre la data di scadenza per fare domanda è fissata al 31 maggio 2022.

Infine, Ferrovie dello Stato cerca Laureati Magistrali in Ambito Tecnologico. Nello specifico, si cercano laureati in Ingegneria Industriale o dell’Informazione, Ingegneria elettronica ed Ingegneria delle telecomunicazioni. E poi ancora Ingegneria informatica, ma anche Ingegneria dei sistemi informativi ed Ingegneria dell’automazione. Stesso discorso vale per i laureati in Ingegneria fisica, in Ingegneria aerospaziale e in Ingegneria navale. Le ultime lauree richieste sono Ingegneria energetica, poi Ingegneria elettrica e Ingegneria chimica. Per simili titoli sono previste diverse sedi di lavoro e c’è tempo di candidarsi entro il 2 giugno 2022.

Come candidarsi

Tutti coloro che sono interessati a lavorare con Ferrovie dello Stato possono inviare la propria candidatura dando un’occhiata alla pagina di riferimento. Il link della suddetta piattaforma è https://fscareers.gruppofs.it/jobs.php?language=it&source=. Una volta entrati, basta registrare il proprio curriculum vitae.

Fonte informazioneoggi.it