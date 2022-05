Incredibile rissa di un gruppo di persone all’esterno di una nota pizzeria che ha avuto la sola “colpa” di ritrovarsi per caso teatro della zuffa. In particolare due gruppi che si affrontano, donne comprese. Poi le urla e il caos, la lite si è trasformata in rissa. Ecco cosa ha mostrato un video diventato ben presto virale sui social. I fatti sono accaduti a San Giuseppe Vesuviano. Nel video si vede chiaramente un folto gruppo di persone all’esterno dell’attività commerciale. Dopo pochi secondi scoppia il caos. Donne e uomini cominciano a picchiarsi con calci e pugni. I tafferugli, secondo i testimoni che hanno assistito alla scena, sarebbero andati avanti anche dopo. Nel frattempo sono stati allertati anche i Carabinieri.

“Una rissa a San Giuseppe Vesuviano fuori ad una pizzeria. Erano coinvolte anche delle donne. Che degrado, consigliere”, questo il messaggio inviato da un cittadino al Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che lo ha pubblicato su Facebook.