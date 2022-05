Prima edizione della Fashion Week Sud 2022 da Imperial Garden Poggiomarino, il locale della movida ma anche degli eventi. Sono 49 tra modelle, fotomodelle, fotomodelli bambini, over e modelle curvy che partecipano alla rassegna. Evento in collaborazione con la Vamos di Seby Funari che realizza il famoso calendario “Joan e le Stelle dello Zodiaco” e conl programma TV “Bla bla bla non solo chiacchiere” di Gianni Testa in onda sul network TV Grande Italia. Sfilano i capi della stilista nigeriana Mercy Esebelahie. A promuovere la manifestazione lì’organizzatore Michele Cucciniello. Tra le collaborazioni Fashion design di Tiziana Grimaldi, Fashion design Emilio Immobile mister free Castellammare di Stabia. Wonder bag di Simone Balestrieri. Nello staff la presentatrice Dolce Concy, coreografie di Salvatore Savino.

Ancora un grande appuntamento, dunque, da Imperial Garden, che ha inaugurato insieme all’organizzazione la Fashion Week del Sud. Un appuntamento destinato a crescere anche grazie alla location scelta dagli organizzatori che al momento rappresenta il meglio tra Napoli e provincia.