Due donne trovate con 175mila euro false, finiscono in carcere – I NOMI

Migliaia di banconote contraffatte che avrebbero inondato l’economia parallela sono finite sequestrate dai Carabinieri. I soldi erano suddivisi in banconote di ogni taglio da 20 a 500 euro. La scoperta a Poggioreale, nell’abitazione di due donne, Giuseppina e Mena Altieri, 51 anni la prima, 47 la seconda. Le due non hanno saputo spiegare per quale motivo avessero così tante banconote fasulle e sono finite in manette per spendita e introduzione nello stato di monete falsificate. Sono ora nel carcere di Pozzuoli, in attesa di giudizio.

C’è naturalmente da capire come fossero entrate in possesso di quelle banconote. Per conto di chi l’avessero fatto e dunque scoprire la filiera. Le indagini, dunque, continuano per trovare altri soggetti coinvolti.