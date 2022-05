Prende lezioni di guida dal marito e investe con un’auto, senza assicurazione, una 36enne con passeggino. Ricoverata in codice giallo all’ospedale Bambino Gesù di Palidoro per alcune escoriazioni al volto e ad un braccio. La piccola ha poco meno di due anni ed era nel passeggino. L’incidente è avvenuto ieri a Fiumicino poco prima delle 19 quando sono sopraggiunti gli agenti del locale commissariato, allertati dal alcuni testimoni. La donna, cittadina del Bangladesh di 32 anni, non aveva né patente né foglio rosa ed era al fianco del marito di dieci anni più grande.

Illesa la madre della bimba, investita insieme alla figlia dall’auto sul marciapiede di fianco alla carreggiata. La polizia di Fiumicino procederà nei confronti della 32enne per aver provocato l’incidente e per guida senza patente.