Donna di Scafati vince 12mila euro, perde il Reddito di Cittadinanza e viene denunciata

Una 59enne di Scafati, in provincia di Salerno, ha perso il Reddito di Cittadinanza per non aver comunicato di aver vinto 12mila euro alle scommesse. La donna è finita a giudizio per volere della Procura di Nocera Inferiore con l’accusa di truffa ai danni dello Stato. Un processo iniziato nei giorni scorsi, poiché non ha mai comunicati la vincita come invece avrebbe dovuto fare. A quel punto avrebbe perso il benefit che invece ha continuato a ricevere nonostante avesse perso i requisiti.

I fatti riguardano il periodo che va dal 2019 al 2020, con la 59enne che avrebbe percepito circa 11mila euro in totale grazie al sussidio statale. La polizia giudiziaria, però, ha scoperto che questa aveva incassato 12mila euro grazie ad una vincita ottenuta tramite le scommesse sportive. La donna è quindi finita nei guai per omessa comunicazione.