Dichiarazione dei redditi precompilata. Da ieri fioccano le presentazioni on line e le richieste sul sito dell’Agenzia delle entrate dove sono disponibili i modelli con tutti i dati già in possesso dell’amministrazione fiscale. Imponente la mole di data archiviata digitalmente e imponente anche l’adesione dei cittadini alla precompilata. Con la stagione 2022 destinata a battere tutti record. Il numero dei contribuenti che hanno effettuato direttamente l’invio dei modelli è cresciuto fino a toccare nel 2021 quota 4,2 milioni. Il triplo rispetto a sette anni fa (quando erano 1,4 milioni).

Il Fisco, in base alle informazioni in suo possesso, ha già inserito 1 miliardo e 200 milioni di dati. Da martedì 31 maggio sarà poi possibile inviare la dichiarazione, accettandola così com’è oppure procedendo alle opportune modifiche e integrazioni. La stagione dichiarativa di quest’anno si chiuderà il 30 settembre per chi presenta il 730. Il 30 novembre per chi invece utilizza l’applicazione Redditi web”.

Tra le novità del 2022, la possibilità di affidare la gestione della propria dichiarazione a un familiare. In particolare, sarà possibile conferire una procura al coniuge o a un parente (o affine) entro il quarto grado attraverso un apposito modello, disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia. E’ possibile scegliere anche una persona di fiducia diversa da un familiare” ed “una semplificazione ulteriore è poi prevista per le persone impossibilitate a recarsi in Agenzia a causa di patologie”.