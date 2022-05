Dà un passaggio a due giovani: aggredito, rapinato e abbandonato tra Sarno e Palma Campania

Aggredito e rapinato dopo un passaggio. E’ quanto accaduto ad un uomo di 60 anni, nei giorni scorsi, nella città di Sarno. Dopo aver accettato di dare un passaggio a due ragazzi, infatti, questi ultimi lo hanno obbligato ad accostare. Poi lo hanno picchiato con calci e pugni facendosi consegnare i soldi che aveva nel portafogli. Non solo. Ma, poco dopo, sono fuggiti con la sua vettura lasciandolo a piedi in via Sarno-Palma. A raccontarlo è SalernoToday.

Il malcapitato è stato, successivamente, condotto all’ospedale “Martiri del Villa Malta” con dieci giorni di prognosi. Intanto, su quanto accaduto, sono in corso le indagini da parte della Polizia, che sta esaminando i filmati delle telecamere presenti nella zona per provare a rinvenire elementi utili a risalire all’identità dei due ragazzi.