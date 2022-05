Dalla provincia di Napoli all’Irpinia per occupare un alloggio popolare. In due finiscono nei guai. I Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno denunciato un 55enne di Napoli e un 33enne di Nola. L’accusa è danneggiamento aggravato in concorso. I due sono stati sorpresi a Baiano. Con l’utilizzo di attrezzi da scasso, avevano tentato l’accesso ad un appartamento di edilizia popolare, molto probabilmente per occuparlo. Ultimati gli accertamenti del caso, entrambi sono deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. L’operazione è scattata grazie a una segnalazione al 112 da parte di alcuni cittadini.

Un fenomeno, quello dell’occupazione abusiva di alloggi, che non trova mai fine vista l’emergenza abitativa. In troppi ne approfittano ed almeno a Napoli, interi rioni, sono finiti nella mani di non assegnatari.