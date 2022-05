Covid in Campania, meno di 5mila contagi e 4 vittime

Sono 4.786 i nuovi casi di Covid-19 emersi ieri in Campania dall’analisi di 31.299 test, 4 i nuovi decessi registrati nel bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi della Regione Campania. Negli ospedali della regione sono 39 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 724 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 4.786 di cui: Positivi all’antigenico: 4.289 Positivi al molecolare: 497

Test: 31.299 di cui: Antigenici: 23.930 Molecolari: 7.369

Deceduti: 4

Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 567 occupati: 39 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*) occupati: 724 (*) Posti letto Covid e Offerta privata.