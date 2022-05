Sono 3.130 le persone risultate positive al Covid nelle ultime 24 ore a fronte di 22018 tamponi effettuati, stabile il tasso di contagio che passa dal 14,17% di ieri al 14,21 di oggi. I tamponi antigenici effettuati sono stati 15.861, quelli molecolari: 6.157. I deceduti nelle ultime 48 ore sono sette, una persona e’ morta in precedenza ma registrata ieri. In calo i ricoveri: in terapia intensiva dai 37 di ieri ai 34 di oggi. Nei reparti ordinari da 531 a 528.

Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 3.130 di cui: Positivi all’antigenico: 2.813 Positivi al molecolare: 317

Test: 22.018 di cui: Antigenici: 15.861 Molecolari: 6.157

Deceduti: 7 (*) (*) nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri.

Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 585 Posti letto di terapia intensiva occupati: 34

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*) Posti letto di degenza occupati: 528

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.