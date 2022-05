Anche questo sabato l’Asl Napoli 1 Centro impegnata nella vigilanza degli esercizi di vendita e somministrazione di alimenti. Con l’obiettivo di assicurare la sicurezza dei prodotti proposti ai cittadini. E garantire quindi la salute pubblica. Sul campo, in via Leopardi a Napoli, impegnati 28 operatori del Dipartimento di Prevenzione. Tra cui 2 medici veterinari, 10 medici chirurghi, 16 tecnici della prevenzione e 2 autisti dell’autoparco centrale.

I controlli hanno riguardato 27 esercizi: 3 pescherie, 1 genepesca, 2 gastronomie, 9 bar, 2 supermercati, 1 minimarket, 3 panifici, 1 oleificio, 3 pizzerie, 2 rivendite frutta e verdura. A seguito delle verifiche il personale ASL ha elevato 62 prescrizioni, 3 diffide, 2 sequestri amministrativi per 18 chili di mitili, una sospensione per un forno di pane, 5 verbali per un totale di 8.000 euro. «Non ci fa piacere dover sanzionare o addirittura sospendere attività – spiegano i vertici dell’Asl -, ma è bene che sia chiaro che con la salute dei cittadini non si scherza. Tutti devono lavorare nel rigoroso rispetto delle normative vigenti».