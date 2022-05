Concorsone per mille assunzioni al Comune di Napoli: novità sul bando

Dopo anni di blocco del turn over, sono in arrivo nuovi Concorsi Comune Napoli per il ricambio della Pubblica Amministrazione presso Palazzo San Giacomo. Per cui si prevede l’assunzione di circa 1000 unità di personale entro il 2023. Il bando arriverà in estate. Ad annunciare l’arrivo delle selezioni il direttore generale del Comune di Napoli, Pasquale Granata. Ha recentemente illustrato in commissione Personale e Polizia Locale il nuovo Piano del fabbisogno triennale. Ad organizzare il Concorsone sarà il Formez.

Il direttore ha spiegato, infatti, che il Piano triennale è al vaglio dell’assessore al Bilancio e del Ragioniere generale, dopodiché le selezioni avverranno tramite Formez e, per la formazione dei dirigenti, è siglato un accordo con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione.

“La vera sfida – ha puntualizzato Granata – è puntare su profili che migliorino l’efficienza dell’amministrazione in settori strategici, quali le bonifiche ambientali, o in ambiti di nuovo sviluppo, come il cinema o la musica. E infine prioritario lavorare a una razionalizzazione delle partecipate, sull’organizzazione delle Municipalità e sulla digitalizzazione dei servizi”.