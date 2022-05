Bella dose di sfortuna per il rapper nolano Clementino. Per lui è arrivato il Covid in una settimana fondamentale. Ecco il suo annuncio via social: “Ciao Ragazzi, purtroppo è accaduto… e proprio la settimana di uscita del disco! Sono Positivo al Covid. (Picco massimo). Non me lo meritavo… Punito dal Covid proprio nella mia settimana più importante. Mi spiace davvero moltissimo dirvi che sono costretto a rinviare i firmacopie di Black Pulcinella di questa settimana, la puntata di stasera di Made in Sud, e tutte le mie ospitate nelle radio di questa settimana”.

“Non appena mi riprenderò riprogrammeremo tutto! Promesso! Intanto alle 14 fuori una bomba che vi farà saltare dalla sedia”. Chiude così l’artista mostrando comunque di stare bene e di voler stupire i suoi fan.