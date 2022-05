Circumvesuviana, scavalca per non pagare il biglietto e si rompe un piede

“Alle 7,30 circa tre ragazzi extracomunitari scavalcano una rete di recinsione all’altezza dell’hotel Ramada per accedere ai treni abusivamente e non pagare il biglietto. Uno di loro, durante quest’azione, si ferisce ad una gamba e quindi è richiesto l’intervento Sanitario e la presenza delle Forze dell’Ordine”. A raccontarlo è il presidente Eav, Umberto De Gregorio. I fatti sono accaduto a Napoli, all’ingresso di via Galileo Ferraris che porta alla stazione di Piazza Garibaldi.

“Una volta sul luogo, l’ambulanza ritiene di dover portare in Ospedale l’extracomunitario ferito per una presunta frattura al piede. Mentre la Polizia riscontra la clandestinità dei soggetti che sono trovati senza documenti e quindi portati in questura”.