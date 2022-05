Torna attiva da lunedi’ la stazione della Circumvesuviana di Castello di Cisterna. Chiusa dal mese di febbraio, la fermata – come fa sapere l’Ente Autonomo Volturno – riapre il 16 maggio ”grazie all’associazione socio-culturale Insieme si puo”’. L’Eav decise di chiudere la stazione per questioni legate alla sicurezza e all’incolumita’ del personale e dei viaggiatori: ”Spaccio, violenza e vandalismo – sottolinea l’azienda di trasporti in una nota diramata dal proprio ufficio stampa – la facevano da padrona, rendendone insostenibile la gestione.

Oggi la stazione rinasce grazie all’associazione Insieme si puo’ orientata alla promozione della cultura e del volontariato a tutela delle fasce piu’ deboli o vulnerabili”. Il presidente dell’associazione, Giuseppe Di Maio, ha gia’ avviato numerose azioni di ripristino dell’area verde esterna alla stazione ed ha in serbo numerose attivita’ rivolte alla cittadinanza: iniziative sportive, ludiche e ricreative da espletare; presentazione di libri, album musicali, mostre fotografiche e artistiche ed incontri pubblici.

”’La sinergia tra Comune, Eav ed associazione – evidenziano dall’Ente Autonomo Volturno – consentira’ alla stazione di Castello di Cisterna, di essere nuovamente servita dal trasporto ferroviario a beneficio di tutti gli utenti”. Ma c’e’ una seconda novita’ in casa Eav, ovvero l’introduzione di 26 corse nel programma di esercizio delle linee vesuviane.

Quattro le linee interessate: dodici corse riguarderanno la tratta NAPOLI-Pomigliano; sei quella che collega NAPOLI a Torre del Greco passando per il Centro Direzionale; due cadauno le linee NAPOLI-Poggiomarino e NAPOLI-Nola-Sarno; quattro infine la NAPOLI-Ottaviano-Sarno. ”Con questo aggiornamento – sostengono dalla societa’ – il programma di esercizio delle linee vesuviane sara’ articolato su 276 corse al giorno dal lunedi’ al sabato e 192 la domenica e i festivi”. Informazioni e orari sono consultabili sul sito internet www.eavsrl.it.