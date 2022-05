Choc in Campania, si uccide a 44 anni il noto scultore e restauratore

Lo scultore e restauratore irpino, Alessandro Battaglino, 44 anni, si è tolto la vita impiccandosi in un’abitazione di Villamaina, dove si era trasferito con la compagna. Originario di Gesualdo – comune dove qualche giorno fa si è ucciso con un colpo di pistola un ragazzo di 16 anni – è stato trovato esanime all’interno della casa. Inutili si sono rivelati i tentativi di soccorso. Dolore e sconcerto nelle due comunità della provincia di Avellino. Diversi i messaggi di cordoglio che hanno raggiunto i familiari dell’artista. Ancora ignote le cause che lo hanno spinto a compiere l’insano gesto.

Ancora un suicidio che sconvolge quindi la Campania. Troppi in questo periodo ed in particolare proprio in Irpinia dove la conta è altissima. Stavolta una figura di un certo rilievo in zona, molto conosciuto e benvoluto da tanti.