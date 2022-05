Avrebbero compiuto almeno 84 furti d’auto tra le province di Caserta, Napoli, Avellino e Benevento, le 18 persone raggiunte dalle misure cautelari. Le ha emesse il Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura per associazione a delinquere. Era finalizzata al furto, al riciclaggio e alla ricettazione di auto. Per undici indagati, il Gip ha disposto il carcere. Altri tre ai domiciliari e per altri quattro l’obbligo di dimora nel comune di residenza. Le indagini sono realizzate dai carabinieri della Compagnia di Caserta e sono iniziate nel febbraio 2018. Dopo l’arresto in flagranza di un ladro d’auto nel capoluogo della Reggia.

È così emersa l’esistenza di un gruppo ben organizzato e dai ruoli assegnati capace di realizzare decine di furti d’auto servendosi di centraline modificate, di smontare poi le auto e rivederne i pezzi; durante le indagini sono state anche arrestare sette persone sorprese in flagranza in due depositi a smontare le vetture rubate. I furti sono avvenuti nei comuni di Caserta e Santa Maria Capua Vetere, a Napoli e in quelli dell’hinterland, ovvero a Casalnuovo, Afragola e Mugnano, nel Sannio (Arpaise) e in Irpinia (San Martino Valle Caudina e Roccabascerana).