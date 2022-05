Giornata nera sull’autostrada A16 Napoli-Canosa. Dopo l’incidente mortale di questa mattina, a distanza di qualche ora un camion ha preso fuoco determinando la chiusura di una corsia della tratta. I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti nel territorio del comune di Monteforte Irpino, in direzione Napoli, poco dopo il viadotto Acqualonga (il viadotto della strage di 9 anni fa), per un incendio che ha interessato un autocarro in transito che trasportava legna.

Due le squadre intervenute dalla sede centrale di Avellino, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Chiusa temporaneamente durante le operazioni di spegnimento la corsia. Per il conducente, un uomo del Napoletano, oltre un comprensibile spavento nessuna conseguenza.