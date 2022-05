A Boscoreale l’Eav con il direttore operativo centrale Pasquale Sposito e il sindaco Antonio Diplomatico hanno siglato il documento finale che consentirà l’inizio dei lavori per la soppressione del passaggio a livello denominato «Cangiani II», sito al chilometro 11+524 della linea ferroviaria Eav Torre Annunziata – Poggiomarino. I lavori consisteranno essenzialmente nella realizzazione di una strada, della lunghezza di circa 160 metri, che collegherà via Sabino Visconti con via Pisacane, nel territorio del comune.

L’intervento, si legge in una nota, rientra in un ampio programma, messo in atto da Eav, in attuazione alle recenti norme in materia di sicurezza, riguardante il settore ferroviario, norme che impongono di eliminare o quanto meno ridurre al minimo, le interferenze tra veicoli su strada e linea ferroviaria.