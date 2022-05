In treno ha subito il furto del portafoglio. Ma non si è fermato ed ha inseguito il ladro e lo ha picchiato recuperando la refurtiva. A raccontarlo è Napoli Today. Il fatto è successo qualche mattina fa alla stazione della Circumvesuviana di Castellammare di Stabia. L’uomo, un turista americano, si è accorto che un borseggiatore gli aveva sfilato il portafoglio. A quel punto lo ha rincorso e una volta raggiunto lo ha malmenato, per poi recuperare la refurtiva. Insomma, si è fatto giustizia da solo, in pieno stile da film americano, rimediando così al maltolto subito.

Napoli Today racconta: L’inseguimento è avvenuto in mezzo alla folla e il traffico cittadino. Raggiunto il ladro, l’uomo è riuscito a riappropriarsi di soldi e documenti. Insieme a lui anche la moglie con la quale stava attendendo il treno, prima del furto.