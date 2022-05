Per arginare ulteriormente il rincaro dei prezzi dell’energia, dopo soluzioni come l’ampliamento della platea di fruitori del bonus luce e gas, con la revisione del Decreto Aiuti del Consiglio dei Ministri di giovedì 5 maggio 2022 è arrivato, si apprende da fonti di agenzia stampa, anche il bonus trasporti, noto anche come buono 60 euro trasporti. Una misura destinata a studenti e lavoratori con reddito inferiore a 35.000 euro: ecco di cosa si tratta e come ottenerlo.

il Decreto aiuti prevede stanziamenti per 14 miliardi di euro al fine di contrastare gli effetti della guerra in ucraina e del rincaro delle materie prime energetiche. Dispone quindi misure economiche a sostegno di cittadini (come il bonus 200 euro pensionati e lavoratori) e per le imprese (vedi Decreto aiuti imprese).

Nell’ambito di tali misure il Governo ha lanciato anche il buono 60 euro studenti e lavoratori. Si tratta di un bonus erogato una tantum, cioè una volta sola, non ripetutamente, per cui è stato stanziato un fondo da 100 milioni di euro. La governance della misura è in capo al Ministero del Lavoro.

Buono 60 euro trasporti a chi spetta

Il bonus trasporti è destinato a lavoratori e studenti che abbiano un reddito inferiore ai 35.000 euro. Il buono riporterà il nome del titolare, non potrà essere ceduto a terzi.

Dove viaggiare con il bonus trasporti

Il bonus trasporti sarà valido per l’acquisto di abbonamenti per viaggiare sui mezzi pubblici, sia a livello locale che regionale e interregionale. Utile quindi anche per i pendolari, che potranno servirsene per contenere i costi dei viaggi su metropolitana, autobus e treni.

Come chiedere il bonus trasporti 60 euro

Da chiarire, tramite decreto direttoriale, le modalità con cui si potrà chiedere il bonus trasporti 60 euro. Sembra che possa essere creata una piattaforma digitale apposta per avanzare la richiesta.

Fonte agendidigitale.eu