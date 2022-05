Non è una novità che il governo italiano sta introducendo degli incentivi e dei bonus per sostenere le spese degli italiani che si trovano in un periodo di crisi. Il virus pandemico ed il conflitto in Ucraina non hanno fatto che peggiorare le finanze di molte famiglie. Anche diversi settori sono stati e sono ancora oggi in balia della crisi.

Proprio per via di tutte queste difficoltà, l’esecutivo guidato da Mario Draghi ha previsto diversi incentivi per le famiglia e imprese. Un sostegno concreto anche per tutti quei settori che continuano a subire, come quello delle automobili. Proprio il settore auto ha risentito particolarmente della crisi, tanto che il governo ha deciso di introdurre un bonus fino a 5000 euro.

Da giorni si attendeva questa novità che è stata riportata nel DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 16 maggio 2022. È proprio all’interno del decreto vengono definiti gli incentivi per acquistare i veicoli non inquinanti. Un bonus previsto per coloro che hanno comprato l’auto fino al 31 dicembre 2022, e poi si estenderà per il 2023 e 2024. Ma andiamo a vedere i dettagli.

Veicoli non inquinanti

Dopo l’entrata in vigore del Decreto Aiuti, il governo continua su questa strada. Tutti i concessionari che hanno stipulato un contratto di vendita dal 16 maggio 2022 (data di pubblicazione del DPCM) potranno richiedere l’assegno. È possibile farlo tramite la piattaforma ecobonus.mise.gov.it che sarà aperta il 25 maggio.

Nella piattaforma, inoltre, è possibile prenotare per i concessionari i contributi per acquistare nuove auto e moto che non sono inquinanti. Per gli incentivi si parla di stanziamenti per ben 650 milioni di euro per ogni anno 2022, 2023 e 2024. Per l’anno corrente, ovvero il 2022, i 650 milioni sono divisi per l’acquisto di auto di categoria M1 e per ciclomotori e motocicli.

Per quanto riguarda le auto di categoria M1, si va da un contributo di 3.000 euro per la fascia di emissioni 0-20g/km ai 2.000 euro per le altre fasce. Inoltre, è previsto anche l’aggiunta di 2.000 euro con la rottamazione e di 4.000 euro per le auto di fascia 61-35 g/km CO2. Il prezzo di listino della vettura non deve superare i 35.000 euro per tutte le fasce, tranne per la fascia 21-60 g/km CO2 che deve essere meno di 45.000 euro.

Come anticipato, il bonus riguarda anche le due ruote. Per motocicli e ciclomotori sono previsti degli incentivi per i veicoli non elettrici pari al 40% del prezzo di acquisto fino a 2.500 euro. Tale incentivo è dedicato solo per le persone fisiche che comprano un mezzo non inferiore a 5 euro e rottamano il veicolo della medesima categoria. Mentre il contributo è del 30% senza rottamazione fino a 3.000 euro.

