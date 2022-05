A partire da domani 16 Maggio 2022 e per un periodo limitato, TIM metterà a disposizione un nuovo Bonus Famiglia dedicato a TIM Premium Base, l’offerta di rete fissa senza modem incluso. Con questa iniziativa, le famiglie, che rientrano nel limite di ISEE previsto, potranno ottenere uno sconto mensile sulla Fibra, oltre che un PC Onda Oliver Plus in abbinamento.

Innanzitutto, il nuovo Bonus Famiglia sconterà il prezzo di TIM Premium Base da 24,90 euro al mese a 21,90 euro al mese (con domiciliazione del costo mensile su conto corrente o carta di credito, altrimenti 26,90 euro al mese).

Questo prezzo andrà poi sommato con la rateizzazione in fattura del PC Onda, normalmente proposta a 8 euro al mese per 36 mesi, ma suddivisibile anche in 6, 12, 24 o 48 mesi.

Con questa iniziativa, valida dal 15 Maggio al 30 Luglio 2022 salvo eventuali cambiamenti, la linea fissa in Fibra viene quindi scontata di 3 euro al mese. Inoltre, anche il PC portatile viene proposto a un prezzo promozionale, pari a un totale di 288 euro anziché 399 euro.

Nel complesso, nel caso si scelga di rateizzare il prodotto in 36 mesi, le famiglie che usufruiranno di questa promo pagheranno dunque 29,90 euro al mese, ottenendo sia una linea fissa che un PC abbinato.

Chi potrà ottenere il Bonus Famiglia

Come accennato, per ottenere questo nuovo Bonus Famiglia bisognerà rientrare in una soglia massima di ISEE, pari nello specifico a 20.000 euro.

Coloro che dichiareranno di avere questo requisito, potranno quindi attivare l’offerta TIM Premium Base a prezzo scontato, ma solo acquistando anche il PC Onda Oliver Plus in vendita abbinata.

A questo proposito, si evidenzia che il portatile sarà consegnato gratuitamente tramite corriere. È giusto inoltre specificare che le trasformazioni o variazioni verso TIM Premium Base non saranno compatibili con la nuova promozione Bonus Famiglia.