Il bonus da 200 euro una tantum per i lavoratori e i pensionati con un reddito che non superi i 35mila euro annui arriverà a luglio. Sarà elargito anche ai lavoratori autonomi, ai disoccupati e ai percettori di Reddito di cittadinanza. Il Consiglio dei ministri si riunisce in serata e dà il via libera ad alcune variazioni nel decreto aiuti da 14 miliardi. Allo scopo di sostenere famiglie e aziende alle prese con le conseguenze economiche della guerra in Ucraina. Tra le novità contenute nel testo, anche un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro. Si erogherà un buono fino a 60 euro per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Si tratta di una misura che punta a mitigare l’impatto del caro energia, in particolare per studenti e lavoratori con un reddito anche in questo caso sotto i 35mila euro.

Nel nuovo testo si chiarisce anche che il bonus non si applica ai rapporti di lavoro domestico. I datori di lavoro pubblici e privati riconosceranno i 200 euro in via automatica e verificheranno in sede di conguaglio se effettivamente spettano al dipendente oppure no.