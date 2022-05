La busta paga del mese di luglio sarà più ricca per gran parte dei lavoratori italiani. Infatti, il Governo ha introdotto una serie di strumenti per contenere gli effetti dei rincari sui consumi degli italiani. L’ultimo intervento dell’Esecutivo è stato il decreto Aiuti e energia che tra gli altri ha previsto anche un bonus una tantum dal valore di 200 euro. Il bonus sarà erogato ai lavoratori autonomi e dipendenti nonché ai pensionati. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, l’erogazione si concretizzerà nelle buste paga del mese di luglio. L’erogazione sarà automatica senza la necessità di effettuare richieste da parte del lavoratore.

Tuttavia, non tutti i lavoratori potranno beneficiare del bonus una tantum da 200 euro. Infatti, è stato fissato un limite reddituale che corrisponde a 35.000 euro. Per avere un riferimento sullo stipendio mensile il lavoratore deve percepire, nel 2022, una retribuzione mensile imponibile che non superi 2.692 euro.