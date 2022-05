Il Governo nella stesura del testo del D.L. 50/2022, c.d. decreto Aiuti, ha tenuto in considerazione anche coloro che sono disoccupati. Infatti, il bonus sarà accreditato anche a chi, per il mese di giugno 2022, percepirà l’indennità di disoccupazione Naspi o DISCOLL.

Ecco le possibili date di accredito.

Il bonus 200 euro anche ai disoccupati

La lista dei soggetti in favore dei quali sarà accreditato il bonus 200 euro è abbastanza articolata.

Rientrano tra i beneficiari dell’indennità una tantum:

pensionati;

lavoratori dipendenti;

lavoratori autonomi;

i lavoratori domestici con uno o più rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del “decreto Aiuti”;

chi, per il mese di giugno 2022, percepirà l’indennità di disoccupazione Naspi o DISCOLL;

; ecc.

Il bonus spetta anche ai lavoratori autonomi senza partita iva i quali devono: essere iscritti alla Gestione separata dell’Inps alla data di entrata in vigore del “decreto Aiuti” e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie nonchè essere titolari nel 2021 di contratti autonomi occasionali con accredito di almeno un contributo mensile.

Quando riceveranno il bonus 200 euro i disoccupati?

In base a quanto detto sopra, il bonus spetta anche a chi, per il mese di giugno 2022, percepirà l’indennità di disoccupazione Naspi o DISCOLL. Il bonus spetta anche a chi lavoro solo in estate.

Sulle date di accredito del bonus, riceveranno il bonus 200 euro a luglio:

i pensionati (l’accredito arriverà nei primissimi giorni del mese di luglio, salvo rispetto della turnazione per chi ritira la pensione allo sportello);

i lavoratori dipendenti ( il bonus 200 euro sarà riconosciuto in automatico in busta paga, stipendio di luglio 2022);

percettori di reddito di cittadinanza, il bonus verrà caricato direttamente sulla carta Rdc con la mensilità di luglio.

Sempre nel mese di luglio, riceveranno il bonus coloro che hanno già ricevuto Aiuti Covid di cui all’art.10 del D.L. 41/2021, c.d. decreto Sostegni.

Sui percettori dell’indennità di disoccupazione Naspi o DISCOL, c’è un dubbio. Alcuni sostengono che i disoccupati riceveranno il bonus a luglio; anche noi di Investire Oggi eravamo per questa tesi.

