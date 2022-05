Le tensioni internazionali e l’aumento dell’inflazione sta mettendo a dura prova l’economia italiana. Per fronteggiare la situazione, il governo ha messo in campo una variegata serie di aiuti rivolti ai cittadini e alle imprese. Tra i punti principali del Dl aiuti approvato dal consiglio dei ministri c’è il capitolo dedicato all’energia e alle bollette di luce e gas che hanno subito un sostanziale rincaro negli ultimi mesi. Il governo ha messo in atto tre strumenti per aiutare le famiglie ad affrontare l’aumento delle tariffe.

Intanto il decreto legge “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, cosiddetto “Dl Aiuti”, è stato bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato. Lo si apprende da fonti di Governo. Il provvedimento passa ora al Quirinale per la firma del Presidente della Repubblica e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto legge viene presentato alle Camere per la conversione il giorno stesso in cui è pubblicato in Gazzetta Ufficiale. In tutto il provvedimento comprende 59 articoli.

200 euro a oltre metà degli italiani. Da tassa su extra-profitti gettito da 6,5 miliardi. Poco più della metà della popolazione italiana riceverà a luglio il bonus da 200 euro per far fronte all’aumento dei prezzi di tutti i beni. Non soltanto del costo delle bollette. Il decreto aiuti, varato dal Governo il 3 maggio scorso, e poi ritoccato il 5 maggio proprio per allargare la platea del bonus e raggiungere colf, stagionali e percettori del reddito di cittadinanza, ha avuto ora anche il via libera della Ragioneria dello Stato.