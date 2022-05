Blitz contro la Terra dei Fuochi: aziende chiuse anche a Somma Vesuviana

Importanti risultati conseguiti dalle pattuglie dell’esercito italiano impiegate per l’operazione “Terra dei Fuochi” nell’Action Day. Operazione di controllo straordinario interforze contro lo smaltimento illecito e i roghi di rifiuti industriali, artigianali e commerciali. Tra il 18 e il 19 maggio, nei comuni di Marcianise, Recale, Capodrise, Portico di Caserta e Macerata Campania e a Somma Vesuviana, i militari dell’esercito italiano hanno effettuato nuovi controlli. Sono per il contrasto agli illeciti ambientali nei due comuni del casertano e del napoletano, dove sono controllate 14 attività imprenditoriali e commerciali. Otto sono finite sequestrate a cui sono comminate complessivamente 567 mila euro di sanzioni amministrative, 30 persone identificate. Di cui 12 denunciate e 4 sanzionate, 22 veicoli controllati di cui 21 sequestrati. Infine 8576 mq di aree sequestrate e 82 mc di rifiuti sequestrati.

Prosegue, in tal modo, lo sforzo di repressione e prevenzione dell’abbandono illecito di rifiuti, secondo la pianificazione stabilita nel piano coordinamento della prefettura di Napoli con la prefettura di Caserta, le questure di Napoli e Caserta e con le altre forze di polizia delle province, in base alla programmazione proposta dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania.