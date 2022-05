Gli uomini della Stazione dei Carabinieri di Poggiomarino, coordinati dal Luogotenente Angelo Cardone ,durante le operazioni di controllo hanno sorpreso, intento a rubare in alcune auto in sosta, un 33enne di San Giuseppe Vesuviano. Si tratta di Pasquale Ammirati, beccato in flagranza di reato avanti ad alcune attività commerciali: per l’uomo sono scattate immediatamente le manette ed resta ora in attesa di giudizio.

Tre infine gli arresti su disposizione dell’autorita’ giudiziaria: si tratta di un 32enne di origini bulgare sorpreso piu’ volte all’esterno della sua abitazione di Boscoreale dove era sottoposto agli arresti domiciliari e di due uomini di 37 anni di Torre Annunziata e 39 anni di Poggiomarino accusati sempre di evasione dai domiciliari.