Non solo Fraich’Up. In Francia lo scandalo legato alle contaminazioni da batteria E.coli per le pizze Buitoni si estende ad altri prodotti del marchio di proprieta’ del gruppo Nestle’. Una nuova denuncia depositata ieri riguarda una seconda gamma di pizze industriali prefabbricate, la ‘Bella Napoli’. In particolare, una madre di famiglia di 34 anni, residente a Perpignano, nel sud del Paese, si e’ ammalata dopo aver “consumato una pizza della gamma Bella Napoli”, secondo quanto riferito dal suo legale, che ha sporto denuncia per “lesioni colpose” contro il fabbricante. In Francia c’e’ da fine febbraio una recrudescenza di casi di SHU (Sindromi emolitiche e uremiche) legate a una contaminazione da E-Coli.

I casi provocano insufficienza renale e si manifestano nei bambini. Secondo Sante’ Publique France, i casi registrati sono 75 fra 1 e 18 anni di eta’. Due bambini sono morti, anche se il legame con il consumo della pizza Fraich’Up surgelata non e’ confermato.