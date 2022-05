Stiamo parlando di una vera e propria truffa lampo, di quelle che ogni giorno colpiscono molte decine di persone in tutta Italia. Il meccanismo è davvero semplice, quasi banale verrebbe da dire (se in ballo non ci fossero i risparmi dei cittadini). Si riceve una chiamata da un numero sconosciuto (ma non privato, quindi esplicitato sullo schermo). Basta rispondere al telefono perchè scatti la fatidica sottrazione di denaro.

Nelle ultime settimane sono sempre più numerose le segnalazioni raccolte dall’Udicon (l’Unione a Difesa dei Consumatori) in merito a questa nuova tipologia di furto. Pare siano infatti moltissimi i cittadini che sono caduti vittime dell’ennesimo raggiro da parte di malintenzionati.

L’offerta dell’abbonamento

Non si tratta di ladruncoli o criminali improvvisati, ma di autentici esperti informatici, organizzati in gruppi quasi sempre di forma anonima. Ma che operano in maniera capillare e su larga scala non solo in Italia, ma su tutto il territorio dell’Unione europea.

Ma come funziona nello specifico questo nuovo tentativo di sottrazione di denaro? Si tratta della involontarie e inconsapevole sottoscrizione di un abbonamento telefonico, non richiesto dalla vittima, colpevole solo di aver risposto in maniera affermativa ad una generica domanda posta dall’operatore. Come si può immaginare, è una truffa che potenzialmente può colpire tutti, anche chi è più attento a questo tipologia di pratiche scorrette e illegali (molto spesso perpetrate anche tramite l’invio di sms.

Fonte adessonewsannunci