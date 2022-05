Assegno Unico, l’Inps lancia un modulo che cambia tutto

L’Assegno Unico è una misura da poco entrata in vigore e che si propone di aiutare moltissime famiglie in difficoltà. Esso, infatti, prevede il versamento di alcune somme di denaro in favore delle famiglie con figli a carico minorenni o maggiorenni entro i 21 anni. Inoltre, nell’Assegno Unico sono confluiti anche numerosi altri bonus destinati alle famiglie come, ad esempio, il bonus bebè o il bonus nido.

Da poco è arrivato un importante modulo lanciato dall’Inps e che cambia tutto quello che conosciamo per quanto riguarda i pagamenti. Scopriamo insieme di cosa si tratta e per quale motivo alcuni dovranno necessariamente compilarlo: pena l’esclusione! Ecco tutto quello che c’è da sapere.

I pagamenti

Poco tempo fa è arrivato il comunicato ufficiale da parte dell’Inps che stabiliva la compatibilità con la percezione del Reddito di Cittadinanza e l’Assegno Unico. Nel dettaglio, però, allo stesso tempo veniva lanciato un importante modulo la cui mancata compilazione poteva escludere dal beneficio. Si tratta del modulo Rdc-Com/AU, la cui compilazione è fondamentale per poter ricevere l’importo integrale dell’Assegno Unico.

La compilazione di questo modello è, dunque, fondamentale per tutti i percettori di Reddito di Cittadinanza che vogliano avvalersi anche di questa ulteriore agevolazione. Il modello in questione, dunque, andrà presentato entro il 30 giugno. Esso andrà compilato da un figlio maggiorenne a carico fino ai 21 anni di età e con un reddito inferiore a 8mila euro annui; da un figlio minorenne a carico non valorizzato correttamente nella DSU o da una madre di età inferiore a 21 anni.

Non dovranno, invece, assolutamente compilarlo i due genitori, di cui uno sia il dichiarante della DSU, ai fini ISEE, con uno o più figli a carico che siano minorenni o maggiorenni con disabilità.

Come presentare il modulo

Il modulo Rdc-Com/AU potrà essere presentato dai beneficiari del Reddito di Cittadinanza o della Pensione di Cittadinanza. Esso andrà presentato, ad ogni modo, tramite portale web dell’Istituto utilizzando l’area apposita. Ad essa si potrà accedere attraverso le proprie credenziali SPID, CIE o CNS.

Coloro che, invece, hanno poca dimestichezza con la tecnologia potranno comunque compilare e presentare il suddetto modulo recandosi presso un Patronato, un CAF o un professionista abilitato.

Fonte: trading.it